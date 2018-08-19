Malatya'da skorboard krizi !

Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’un konuğu Fenerbahçe’yi 1-0 yendiği maçın öncesinde Yeni Malatya Stadı’nda yaşanan skorboard krizi yaşandı. Ev sahibi takımın stadyum yetkilileri skor tabelasına Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 6-0 yendiği maçın skorunu yansıttı.

Maçın ardından konuyla ilgili açıklamada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: “Skor tabelasında yaşanan hadiseyle ilgili soruşturma başlatacağız” dedi. Galibiyeti de değerlendiren Gevrek, “Bizim için çok anlamlı galibiyet. Arkası umarım gelir. Taraftarımıza teşekkür ederim. İyi oynadık. Futbolcu arkadaşlarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.