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  5. 19 Ağustos 2018 10:33

Malatya'da skorboard krizi !

Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oylanan maçta yaşanan skorboard krizine, Malatyaspor başkanı Adil Gevrek'ten açıklama geldi.

Malatya'da skorboard krizi !
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Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’un konuğu Fenerbahçe’yi 1-0 yendiği maçın öncesinde Yeni Malatya Stadı’nda yaşanan skorboard krizi yaşandı. Ev sahibi takımın stadyum yetkilileri skor tabelasına Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 6-0 yendiği maçın skorunu yansıttı.

Maçın ardından konuyla ilgili açıklamada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: “Skor tabelasında yaşanan hadiseyle ilgili soruşturma başlatacağız” dedi. Galibiyeti de değerlendiren Gevrek, “Bizim için çok anlamlı galibiyet. Arkası umarım gelir. Taraftarımıza teşekkür ederim. İyi oynadık. Futbolcu arkadaşlarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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