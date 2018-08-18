Malatyaspor - Fenerbahçe: 1-0

Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk oldu.

Ligin ilk haftasında konuğu Bursaspor’u 2-1’le geçen sarı-lacivertliler, Göztepe’yi flaş bir skorla deplasmanda 3-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşırken ev sahibi sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı ve flaş bir sonuç elde etti.

Maçın tamamında topa hakim olan, gol arayan ve zaman zaman özellikle Islam Slimani ile pozisyonlar bulan Fenerbahçe aradığı sayıyı bir türlü bulamayınca Evkur Yeni Malatyaspor, 70’te Danijel Aleksic’le cezayı kesti. Hızlı hücumda yeni transfer Guilherme’nin şık uzun topuna gelişine oldukça güzel bir vuruş yapan Aleksic takımını öne geçirmeyi başardı. Fenerbahçe’de Islam Slimani, Evkur Yeni Malatyaspor’da ise Guilherme adeta ayaklarının tozuyla sahaya çıktı.