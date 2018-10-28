Malatyaspor - Galatasaray CANLI: 2-0

66'GOOOLL!!! Evkur Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Adem Büyük, yaptığı vuruşla kaleci Fernando Muslera'nın sağından meşin yuvarlağı köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.

66'Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına Adem Büyük geçiyor.

63'Evkur Yeni Malatyaspor penaltı kazanıyor. Ozan Kabak'ın Adem Büyük'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösteriyor.

61'Ceza alanında oluşan karambol sonrasında seken topu önünde bulan Ahmed Ildiz'in ceza sahası önünden kaleye gönderdiği şutunda Fernando Muslera topa hakim olmayı başarıyor.

59'Ryan Donk'un sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

57'Evkur Yeni Malatyaspor'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Michael Pereira oyundan çıkarken, Ahmed Ildiz yerine giren isim oluyor.

57'Khalid Boutaib'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Adem Büyük'ün sağ ayak içiyle hafif sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top uzak kale direği dibinden az farkla auta çıkıyor.

56'Galatasaray'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Martin Linnes oyundan çıkarken, Muğdat Çelik yerine giren isim oluyor.

56'Ömer Bayram'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

54'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Guilherme için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

53'Galatasaray gole yaklaşıyor. Mariano'nun ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Ryan Donk'un kafayla indirdiği pasla topla buluşan Garry Rodrigues'in topun gelişine yaptığı vuruşta top sol kale direği dibinden az farkla auta gidiyor.

50'Garry Rodrigues'in sağ kanatta son çizgiye inmeden içeri çevirdiği pasta Fabien Farnolle Martin Linnes'den önce topa hakim olmayı başarıyor.

46'Evkur Yeni Malatyaspor gole yaklaşıyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Guilherme'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Murat Akça'nın kafa vuruşunda Fernando Muslera güçlükle topu çeliyor. Dönen topu Ryan Donk uzaklaştırmayı başarıyor.

46'Hakem Halis Özkahya ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor başlıyor.

45'Hakem Halis Özkahya ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Selçuk İnan'ın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Ahmet Çalık'ın kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

45'Mariano, orta sahada hızlı atağı kesmek için Guilherme'ye faul yapınca hakem Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Mariano bu kartla gelecek maçta cezalı duruma düşüyor.

45'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Selçuk İnan'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Khalid Boutaib kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

35'Khalid Boutaib golde asisti yapan oyuncu oluyor.

35'GOOOLL!!! Evkur Yeni Malatyaspor, Mitchell Donald'ın golü ile maçta öne geçiyor. Hızlı gelişen atakta Guilherme'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Khalid Boutaib bekletmeden pasını Mitchell Donald'a aktarıyor. Mitchell Donald'ın ceza alanına girer girmez sol ayağının içiyle yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Fernando Muslera'nın sağından köşede ağlarla buluşuyor.

31'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Guilherme'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Murat Akça'nın altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

30'Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini Galatasaray gerçekleştiriyor. Sakatlık geçiren Younes Belhanda oyundan çıkarken, Ahmet Çalık yerine giren isim oluyor.

30'Adem Büyük'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından farklı şekilde auta çıkıyor.

28'Younes Belhanda'nın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

25'Issam Chebake'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Martin Linnes kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

22'Hava topu mücadelesi sırasında Issam Chebake ile Badou Ndiaye kafa kafaya çarpışınca her iki oyuncuda kısa süreli sakatlık geçiriyor.

20'Issam Chebake'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Ozan Kabak kafayla topu uzaklaştırıyor.

18'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Younes Belhanda'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Sadık Çiftpınar topu uzaklaştırmayı başarıyor.

11'Sağ kanatta Khalid Boutaib'in defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Michael Pereira için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

9'Guilherme Marques'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

8'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Selçuk İnan'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Evkur Yeni Malatyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

5'Michael Pereira'nın sağ kanatta son çizgiye inmeden içeri çevirdiği pasa hareketlenen Khalid Boutaib'in altıpas önünde yaptığı vuruşta top uzak kale direği dibinden az farkla auta gidiyor.

1'Hakem Halis Özkahya maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip Galatasaray başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasına lider giren Galatasaray, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Ozan, Ömer, Selçuk, Ndiaye, Belhanda, Mariano, Rodrigues, Sinan

Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık, Erkan, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Pereira, Adem, Boutaib