Marcelo Lyon'a çok yakın !

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo Guedes konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bir süredir Marcelo'yu kadrosuna katmak için ısrarını sürdüren Fransız ekibi Lyon, siyah-beyazlı takımla anlaşma aşamasına geldi.

Yapılan son görüşmelerin ardından iki kulübün 8,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışması bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Şenol Güneş, Marcelo'yu elden çıkarmakta isteksiz olsa da, UEFA ile yapılan financal fair play anlaşması transferi bir anlamda zorunlu kılıyor.

Zira siyah-beyazlılar gelir elde etmeden bonservis bedeli harcaması yapamıyor. Forvet oyuncusu transferi planlayan yönetim, Marcelo'nun satışından kazanılacak gelir ile, forvet oyuncusu transferini gerçekleştirmek istiyor.

NTV Spor