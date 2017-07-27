Marcelo'nun yerine Erik Sviatchenko !

Marcelo'nun Lyon'a gönderilmesiyle stoper arayışına başlayan Beşiktaş, Celtic'in Ukrayna asıllı Danimarkalı stoperi Sviatchenko'ya satın alma opsiyonlu kiralık teklifte bulundu.

Marcelo'yu Lyon'a göndermesinin ardından stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Celtic forması giyen Erik Sviatchenko'ya teklif yaptığı öne sürüldü. Danimarka'nın Tipsbladet gazetesinin haberine göre siyah-beyazlılar, futbolcuya satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık teklifte bulundu.

İskoçya'nın en iyisi

Midtjylland'dan geçtiğimiz yıl İskoç ekibine giden 25 yaşındaki futbolcu The Scotsman gazetesi tarafından 'İskoçya'daki en iyi savunma oyuncusu' seçilmişti. Şampiyonluğa ulaşan yeşil-beyazlı ekipte 28'i lig maçı olmak üzere geçen sezon toplam 43 maçta forma giyen oyuncu, bu maçlarda 1 gol attı, 1 asist yaptı.

Kjaer'in partneri

Danimarka Milli Takımı forması da giyen Sviatchenko, Fenerbahçeli Simon Kjaer ile milli takımda ABD, Fransa, İskoçya maçlarında yan yana oynamıştı. Bazı maçlarda da Kjaer'in yerine oyuna giren Ukrayna asıllı futbolcu, Danimarka formasını 5 karşılaşmada giydi. (Skorer)