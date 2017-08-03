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  5. 03 Ağustos 2017 09:18

Mario Gomez Fenerbahçe'ye haber gönderdi

Wolfsburg'un Martial ve Mehmedi ile ilgilenmesi Mario Gomez'i bir hayli sinirlendirdi. Alman golcü Fenerbahçe'ye haber gönderdi.

Mario Gomez Fenerbahçe'ye haber gönderdi
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Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, Süper Lig'e geri dönmek istiyor. Wolfsburg'un golcü arayışına girerek Manchester United'dan Martial ve Leverkusen'den Mehmedi ile temas kurması Mario Gomez'i kızdırdı.

Daha önce F.Bahçe'nin teklifini reddeden Alman golcü, menajeri aracılığı ile sarı-lacivertli kulübe "Sizinle görüşmeye hazırım" mesajı gönderdi. Fenerbahçe yönetiminin ise tecrübeli golcüye henüz herhangi bir yanıt vermediği öğrenildi.

Almanlar, Gomez'in sözleşme uzatmasına rağmen Wolfsburg'ta yedekliği asla kabul etmeyeceği ve başka takıma gideceği görüşünde.

Fotomaç

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