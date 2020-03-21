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  5. 21 Mart 2020 18:40

Marius Sumudica ülkesi Romanya'ya döndü

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, özel uçak tutarak ülkesi Romanya'ya gitti.

Marius Sumudica ülkesi Romanya'ya döndü
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın dün gece özel uçak tutarak Romanya’ya gitti. Rumen çalıştırıcının dönüş tarihi henüz netlik kazanmadı. Sumudica döndükten sonra 14 gün karantina altına alınacak.

Süper Lig’de maçların ertelenme kararının alınmasının ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, kiraladığı özel uçakla Romanya’ya giderek herkesi şaşırttı. Evde kalması beklenen Sumudica’nın evinin yakınındaki havalimanından özel uçakla gittiği öğrenilirken, dönüş tarihinin de belli olmadığı bilgisi alındı. Liglerin başlama tarihi için en iyi ihtimal 17 Nisan olarak konuşulurken, takımın da bu tarihten 1 hafta öncesinde çalışmalara başlaması bekleniyor. Sumudica’nın ne zaman döneceği henüz netlik kazanmazken, döndükten sonra 14 gün karantina altında kalması gerekiyor.

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