Marsilya'dan Oğuzhan Özyakup'a 9,5 milyon euro

Fransız temsilcisi, Çizme ekibinin 9 milyon Euro’luk (36 milyon TL) teklifinin önüne geçmek için Kartal’a 9.5 milyon Euro (38 milyon TL) önerdi. Siyah-Beyazlılar ise 12.5 milyon Euro’da (50 milyon TL) ısrarını sürdürüyor.

Kara Kartal’da geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla şampiyonluğun en önemli mimarları arasında yer alan Oğuzhan Özyakup, transfer döneminin gözdesi haline geldi.

İlk olarak İtalya Serie A devi Roma’nın takibinde bulunan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için son olarak Fransız temsilcisi Marsilya da devreye girdi. Yönetimin, 12.5 milyon Euro (50 milyon TL) değer biçtiği yıldız isim için Roma’nın son olarak 9 milyon Euro’yu (36 milyon TL) gözden çıkardığı; Marsilya’nın ise 9.5 milyon Euro’yla (38 milyon TL) yarışa sonradan dahil olduğu belirtildi. Kara Kartal’ın ise belirlediği bedelin altında oyuncusunu göndermeye sıcak bakmadığını iki kulübe de ilettiği ve yeni teklifler beklediği belirtildi.

Ozzie, sıcak bakıyor

Siyah-Beyazlılar’daki 6. sezonunu geçiren Oğuzhan Özyakup, geçen dönem Siyah- Beyazlılar’da 40 maça çıkıp takımına 5 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı. Şu anda tatilde bulunan ve menajeri aracılığıyla hakkındaki gelişmeleri takip eden Ozzie’nin, yönetimin transferine onay vermesi halinde kariyerine Avrupa’da devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

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