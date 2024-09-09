Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya karşı beklenen hamle
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, çocuklarıyla beraber yaşamak için İstanbul'da yalı arayışına girdi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, magazin gündeminden düşmüyor. 10 yıldır beraber olduğu Wanda Nara ile ayrılan ünlü futbolcunun eski eşinin kredi kartlarını kapattırdığı öne sürülmüştü. Takvim'in haberine göre, çocukların yanına taşınacağını umut eden Mauro Icardi, bunun için ev bakmaya başladı. İddiaya göre Icardi, İstanbul'da boğaz kenarında kendine bir yalı aramaya başladı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol