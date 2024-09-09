  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya karşı beklenen hamle

Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya karşı beklenen hamle

Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya karşı beklenen hamle
Güncelleme:

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, çocuklarıyla beraber yaşamak için İstanbul'da yalı arayışına girdi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, magazin gündeminden düşmüyor. 10 yıldır beraber olduğu Wanda Nara ile ayrılan ünlü futbolcunun eski eşinin kredi kartlarını kapattırdığı öne sürülmüştü. Takvim'in haberine göre, çocukların yanına taşınacağını umut eden Mauro Icardi, bunun için ev bakmaya başladı. İddiaya göre Icardi, İstanbul'da boğaz kenarında kendine bir yalı aramaya başladı.

Galatasaray'da Icardi depremiGalatasaray'da Icardi depremiTrendyol Süper Lig

 

Etiketler Galatasaray Mauro Icardi Wanda Nara çocukları hamle yalı istanbul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Gidin yalan konuşun'' diyen Narin'in akrabasına yumruk ''Gidin yalan konuşun'' diyen Narin'in akrabasına yumruk Narin Güran soruşturmasında ilk itiraf geldi Narin Güran soruşturmasında ilk itiraf geldi Cem Küçük: ''Türkiye’de vergi kaçırmayan var mı ?'' Cem Küçük: ''Türkiye’de vergi kaçırmayan var mı ?'' Uzayda dev adım: Ay toprağından tuğla ile üs kurulacak Uzayda dev adım: Ay toprağından tuğla ile üs kurulacak Hakkari'de aşiretten gençlik festivali: 20 bin kişi katıldı, yüzlerce koyun kesildi Hakkari'de aşiretten gençlik festivali: 20 bin kişi katıldı, yüzlerce koyun kesildi MasterChef'te elenen isim ve yeni takım kadroları belli oldu MasterChef'te elenen isim ve yeni takım kadroları belli oldu Konut fiyatlarında dikkat çeken Konut fiyatlarında dikkat çeken Konya'daki korku büyüyor: Obruk sayısı 3 bine yaklaştı Konya'daki korku büyüyor: Obruk sayısı 3 bine yaklaştı Ünlü fenomene tecavüz suçlaması Ünlü fenomene tecavüz suçlaması Minik Narin'in ön otopsi raporundan korkunç ayrıntı Minik Narin'in ön otopsi raporundan korkunç ayrıntı
Narin için META'ya başvuruldu: ''Amcasının sildiği mesajlar istendi'' Narin için META'ya başvuruldu: ''Amcasının sildiği mesajlar istendi'' Ağustos ayının en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu Ağustos ayının en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu Yeni salgın alarmı verildi: 96 kişi ölmüştü, bir günde 500'e yakın vaka Yeni salgın alarmı verildi: 96 kişi ölmüştü, bir günde 500'e yakın vaka Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman'a ağır suçlama Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman'a ağır suçlama Narin katledildiği köyde toprağa verildi: Bugün okula gidecekti, tabutuna duvak bırakıldı Narin katledildiği köyde toprağa verildi: Bugün okula gidecekti, tabutuna duvak bırakıldı Polisin durdurduğu araçtan ceset çıktı Polisin durdurduğu araçtan ceset çıktı Josef de Souza'ya silahlı saldırı: Terliğine kadar gasp ettiler Josef de Souza'ya silahlı saldırı: Terliğine kadar gasp ettiler Bir yanda yaz, diğer yanda sonbahar: Hava sıcaklıkları yeniden artıyor.. Bir yanda yaz, diğer yanda sonbahar: Hava sıcaklıkları yeniden artıyor.. Melike Şahin sahnede Narin için ağlarken, seyircilerden birinden şok tepki Melike Şahin sahnede Narin için ağlarken, seyircilerden birinden şok tepki Gazeteci Karagöz'den yerli otomobil TOGG'a da, yönetimine de yaylım ateşi Gazeteci Karagöz'den yerli otomobil TOGG'a da, yönetimine de yaylım ateşi