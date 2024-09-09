Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya karşı beklenen hamle

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, çocuklarıyla beraber yaşamak için İstanbul'da yalı arayışına girdi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, magazin gündeminden düşmüyor. 10 yıldır beraber olduğu Wanda Nara ile ayrılan ünlü futbolcunun eski eşinin kredi kartlarını kapattırdığı öne sürülmüştü. Takvim'in haberine göre, çocukların yanına taşınacağını umut eden Mauro Icardi, bunun için ev bakmaya başladı. İddiaya göre Icardi, İstanbul'da boğaz kenarında kendine bir yalı aramaya başladı.