Medipol Başakşehir 1 - 1 Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Süper Lig)

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Başakşehir ve Alanyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-1'liş eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Başakşehir, Visca'nın kafa vuruşunda direğe çarpan topun Alanyaspor kalecisi Ufuy Ceylan'ın sırtına çarpmasının ardından golü buldu ve skor 1-0 oldu.

Mücadelenin 2. golü Cenk Ahmet Alkılıç'ın asistinde junior Fernandes'in golüyle geldi ve durum 1-1 oldu. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla Başakşehir, puanunu 67'ye çıkartırken, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunu 2. sırada tamamlamış oldu.

Alanyaspor ise puanını 44'e çıkartarak, Konyaspor'un 1 puan önüne geçti ve maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Clichy’nin ortasında ceza sahasında Visca’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

16. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet’in ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Fernandez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

31. dakikada Ozan’ın pasında sol taraftan Efecan’ın şutu üstten auta çıktı.

İKİNCİ YARI

56. dakikada ceza sahası içine giren İrfan’ın şutunu kaleci Ufuk kontrol etti.

59. dakikada Elia’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni’nin şutu direğin yanından auta çıktı.

63. dakikada sol kanatta savunmadan dönen topla buluşan İrfan’ın plase vuruşu direğin üstünden auta çıktı.

68. dakikada sağ kanatta topla ceza sahası içine giren Cisse’nin şutunu kaleci Mert kornere çeldi.

68. dakikada sağ kanattan Villafanez’in kullandığı köşe vuruşunda Caulker’ın vuruşunu Mert oyun alanı içine çeldi.

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Ali Saygın Ögel xx, Deniz Caner Özaral xx

Başakşehir: Mert xx (Volkan dk. 85 ?), Caicara xx, Mahmut xx, Kudriashov xx, Clichy xx Gökhan xx, İrfan Can xx (Soner dk. 89 ?), Napoleoni xx (Robinho dk. 65 x), Visca xx, Elia xx, Bajic xx

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk xx, Nsakala xx (Emre dk. 78 x), Welinton xx, Caulker xx, Cenk Ahmet xx, Ceyhun xx, Ozan xx, Villafanez xx (Hasan dk. 81 ?), Efecan xx, Fernandes xx (Joel Obi dk. 72 x), Cisse xx

Goller: Visca (dk. 6) (Başakşehir), Fernandez (dk. 16) (Aytemiz Alanyaspor)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'in bugün kadrosuna kattığını duyurduğu yeni transferi Aziz Eraltay, karşılaşmayı tribünden izledi.

Hollanda Birinci Futbol Ligi ekibi PSV'den kadroya dahil edilen 28 yaşındaki oyuncu, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.

Türkiye'de daha önce Bursaspor'da oynayan Aziz Eraltay, turuncu-lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta Galatasaray ile oynanan maça göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında forma giyen ve sakatlığı nedeniyle bu maçta kadroda yer almayan Emre Belözoğlu'nun yerine Stefano Napoleoni'ye ilk 11'de şans verdi.

Deneyimli teknik adam, takımını Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Visca, Napoleoni, Elia ve Bajic 11'iyle sahaya sürdü.

EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları bulunan kaptan Emre Belözoğlu, Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, Senegalli golcü Demba Ba ve Arda Turan, maç kadrosuna alınmadı.

İstanbul ekibinde Emmanuel Adebayor da kadroda yer almadı.

