Medipol Başakşehir - Beşiktaş: 1-0

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren tek gol 18. dakikada Alexandru Epureanu'dan geldi. Bu sonucun ardından ligde puanını 24'e yükselten lider Medipol Başakşehir 4 puan farkla zirvede yer almaya devam ederken, 5. sıradaki Beşiktaş ise 18 puanda kaldı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Medipol Başakşehir'in 6. dakikada geliştirdiği atakta bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi incelemesi sonrasında iptal edildi. Sağ kanattan gelişen atakta Edin Visca, Adriano'dan sıyrıldıktan sonra topu ceza sahası önünde bekleyen Eljero Elia'ya gönderdi. Bu oyuncunun yerden şutunda top ağlarla buluştu ancak VAR incelemesi sonrasında gol kararı ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve maç Beşiktaş'ın kullandığı atışla devam etti.

İLK YARI

3. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşarak hızla ceza sahasına giren Lens'in şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

6. dakikada sağ tarafta topla buluşan Visca, Adriano'dan sıyrılarak topu dışarı çıkardı, Elia gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak VAR incelemesi sonrasında hakem Halis Özkahya ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

18. dakikada Medipol Başakşehir'in golü geldi. Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Epureanu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

38. dakikada Elia'nın soldan attığı uzun topla buluşan Visca sağdan bindirip ceza sahası dışından sert vurdu, top auta çıktı.

41. dakikada Medel'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lens'in vuruşunda, top savunmaya çarparak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

53. dakikada Babel'in soldan ortasında Mustafa Pektemek arka direkte gelişine vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

57. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla üstten kornere çıktı.

71. dakikada Caner Erkin'in pasıyla altıpas önünde topla buluşan Medel meşin yuvarlağı sağ çaprazdaki Mustafa Pektemek'e verdi. Mustafa'nın şutunda top kalecide kaldı.

83. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta Caner Erkin'in ceza sahasına ortaladığı topa Pepe kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

86. dakikada soldan ceza sahasına giren Visca dar açısına rağmen sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90+6. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahasının solundan Babel'in arka direğe ortaladığı topa altıpas içinde Vagner Love omzuyla vurdu, kaleci Mert Günok çizgi üzerinden meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı. Pozisyonun devamında Vida'nın tamamlamak istediği topu Attamah kornere gönderdi.

Medipol Başakşehir karşılaşmayı 1-0 kazandı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1 - BEŞİKTAŞ: 0

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 90+1 Attamah), İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro (Dk. 73 Soner Aydoğdu), Elia (Dk. 62 Napoleoni), Bajic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano (Dk. 25 Caner Erkin), Hutchinson, Medel (Dk. 80 Güven Yalçın), Lens (Dk. 65 Ljajic), Mustafa Pektemek, Babel, Vagner Love

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Dk. 18 Alexandru Epureanu (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Dk. 76 Soner Aydoğdu, Dk. 89 Mert Gunok (Medipol Başakşehir); Dk. 45 Jeremain Lens, Dk. 75 Gary Medel (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Şenol Güneş'ten 4 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, bu mücadeleye Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre 4 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir mücadelesinde takımını yalnız bıraktı. Kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında kadroda yer alamayan Jeremain Lens, bu hafta orta sahanın sağında Quaresma'nın yerine görev yaptı.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Ryan Babel ile Pepe, Medipol Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktı. Babel, Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan ancak sakatlanarak oyuna devam edemeyen Gökhan Töre'nin yerine görev aldı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, geçen hafta ilk 11'de sahaya sürdüğü Enzo Roco'yu bu sefer yedek soyundururken, Pepe'yi Medipol Başakşehir karşısında savunmanın göbeğinde görevlendirdi.

Oğuzhan Özyakup yedek başladı

Beşiktaş'ta son haftalardaki performansıyla taraftarların tepkisine maruz kalan Oğuzhan Özyakup, Medipol Başakşehir maçına yedek başladı.

Siyah-beyazlı ekipte bu oyuncunun yerine Gary Medel, ilk 11'de şans buldu.

Şenol Güneş, Vagner Love-Mustafa Pektemek ikilisini bozmadı

Şenol Güneş, Çaykur Rizespor karşısında alınan 4-1'lik galibiyette üç gol atan Vagner Love-Mustafa Pektemek ikilisini 11. hafta mücadelesinde de bozmadı.

Geçen haftaki karşılaşmada iki gol atan Mustafa Pektemek, forvetin arkasında hücuma destek verirken, bir kez gol sevinci yaşayan Vagner Love yine gol aradı.

Adem Ljajic de yedekler arasında yer aldı

Pepe ve Babel gibi yaşadığı sakatlık nedeniyle son maçlarda formasından uzak kalan Adem Ljajic de iyileşmesinin ardından kadroda yer buldu.

Sırp oyuncu, karşılaşmaya yedek olarak başladı.

Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Güven Yalçın, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Caner Erkin ve Cyle Larin yedekler arasında yer aldı.

Abdullah Avcı'dan 2 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde geçen hafta oynadıkları Atiker Konyaspor mücadelesine göre iki değişiklikle Beşiktaş karşısında takımını sahaya sürdü.

Avcı, cezası sona eren Junior Caiçara'ya sağ bekte Uğur Uçar'ın yerine formayı verirken, Kerim Frei'ın yerine de Eljero Elia ilk 11'de görev yaptı.

Emmanuel Adebayor yedek başladı

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor maçının kadrosuna alınmayan Emmanuel Adebayor, Beşiktaş mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.

Avcı, Adebayor'un yerine geçen hafta olduğu gibi Riad Bajic'e hücumda şans verdi.

Emre Belözoğlu riske edilmedi

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren ve son antrenmanda takımla çalışan Emre Belözoğlu, maç kadrosunda yer almadı.

Abdullah Avcı, henüz tam olarak hazır olmayan deneyimli futbolcuyu riske etmedi. Avcı, Emre'nin yokluğunda orta sahanın ortasında Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci'ye formayı verdi.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na destek

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maç öncesi Medipol Başakşehirli futbolcular, "Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda Sağlıklı Yarınlara Koşuyoruz" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Bu arada maçtan önce birbirlerine başarı dilemek için yan yana gelen her iki takımın teknik direktörü Şenol Güneş ile Abdullah Avcı, lösemiye dikkati çekmek için maske takarak basın mensuplarına görüntü verdi.

Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan turuncu-lacivertli ekip puanını 24'e yükseltti.

Lider Medipol Başakşehir, en yakın rakipleri Galatasaray ve Antalyaspor ile arasındaki puan farkını da 4'e çıkardı.

Alexandru Epureanu ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in Moldovalı stoperi Alexandru Epureanu, bu sezon ligdeki ilk golünü attı.

Takımını, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Epureanu, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Deneyimli stoper geçen sezon ligde 6 kez fileleri havalandırmıştı.

Yenilmezlik serisi 13 maça çıktı

Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden turuncu-lacivertli ekibin evindeki yenilmezlik serisi 13 maça yükseldi.

Sahasında son yenilgisini geçen sezonun 21. haftasında 11 Şubat'ta Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık sonuçla alan Medipol Başakşehir, o günden sonra evinde oynadığı 13 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertli ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Medipol Başakşehir'in golüne VAR'dan iptal

Medipol Başakşehir'in 6. dakikada geliştirdiği atakta bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi incelemesi sonrasında iptal edildi.

Sağ kanattan gelişen atakta Visca, Adriano'dan sıyrıldıktan sonra topu ceza sahası önünde bekleyen Elia'ya gönderdi. Bu oyuncunun yerden şutunda top ağlarla buluştu ancak VAR incelemesi sonrasında gol kararı iptal edildi ve maç Beşiktaş'ın kullandığı atışla devam etti.

Beşiktaş deplasmanda yine kayıp

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 yenildi.

Maçın 18. dakikasında Alexandru Epureanu'nun golüne engel olamayan ve 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. İkinci yarıda rakibine kurduğu baskıdan da sonuç alamayan siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Beşiktaş, bu sonuçla Süper Lig'de üçüncü yenilgisini yaşadı. Bu sezon 5 karşılaşmayı kazanan ve 3 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 18 puanda kaldı.

Siyah-beyazlılar, lider Medipol Başakşehir'in de 6 puan gerisine düştü.

Deplasmanda yine puan kaybı

Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki kötü performansını Medipol Başakşehir karşısında da sürdürdü.

Dış sahada şu ana dek sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 5 karşılaşmada da puan kaybı yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda Bursaspor ve Fenerbahçe ile 1-1, Atiker Konyaspor ile de 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Göztepe'ye 2-0 ve Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Deplasmandaki 6 maçta 6 puan alan siyah-beyazlı ekip, 12 puan yitirdi.

Yine ilk yarım saatte çözüldü

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile deplasmanda yaptığı son 3 maçın ilk yarım saatinde geriye düştü.

Ligde 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir'in ilk yarım saatte attığı üç golle rakibine 3-1 yenilen siyah-beyazlı takım, geçen sezonki karşılaşmayı da 28. dakikada Elia'nın kaydettiği golle 1-0 mağlup tamamlamıştı.

Beşiktaş, bu sezonki mücadelede ise 18. dakikada Epureanu'nun golüne engel olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Şenol Güneş'ten top toplayıcıya tepki

Karşılaşmanın ilk yarısındaki uzatma dakikalarında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinin hemen yanında bulunan top toplayıcıya tepki gösterdi.

Güneş, bu görevliye topu geç verdiği gerekçesiyle tepki gösterirken dördüncü hakeme de bu konuda itirazda bulundu. Güneş'in, ilk yarının bitmesinin ardından yanına gelen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir süre konu üzerine konuştukları görüldü.

Bu arada, maçın ilk yarısının son dakikalarında teknik direktör Şenol Güneş ile Jeremain Lens'in sert bir şekilde diyaloğa girdiği gözlendi.

Yine sakatlık

Beşiktaş, son maçlarda ilk yarılardaki sakatlık sorununu Medipol Başakşehir karşısında da yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte 23. dakikada sakatlanan Adriano, oyuna devam edemedi ve 25. dakikada yerini Caner Erkin'e bıraktı.

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında Tolgay Arslan sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

Siyah-beyazlı ekibin geçen hafta Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ise sakatlığı nedeniyle Gökhan Töre, oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Gary Medel cezalı duruma düştü

Karşılaşmanın 75. dakikasında sarı kart gören Gary Medel, cezalı duruma düştü.

Bu sezon Akhisarspor, Bursaspor, Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir maçlarında sarı kart gören Medel, cezası nedeniyle 12. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Beşiktaş'ın kabusu sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş, rakibine karşı yine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlı ekip, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 23 resmi maçta yedinci kez sahadan mağlup ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda sadece 4 kez kazanabilen Beşiktaş, 12 maçı ise beraberlikle tamamladı.

Rekabette Medipol Başakşehir 28, rakibini 6 maçtır yenemeyen Beşiktaş ise 25 gol attı.

Beşiktaş ayrıca, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 16 resmi maçtan sadece 2'sini kazandı.

Lig maçları

İki ekip Süper Lig'de 21 kez karşılaştı, Medipol Başakşehir 6, Beşiktaş 4 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 11 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 23 golüne, turuncu-lacivertli ekip 25 golle yanıt verdi.

Deplasmanda tek galibiyet

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 12 resmi maçtan sadece birinde galibiyete ulaşabildi.

İki takım, Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde 7'si Atatürk Olimpiyat, 5'i Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 12 kez karşı karşıya geldi. 11'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere bu maçlardan 6'sını Medipol Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014'deki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda 18 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.