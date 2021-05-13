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Medipol Başakşehir'de sürpriz ayrılık

Medipol Başakşehir'de sürpriz ayrılık

Medipol Başakşehir Junior Fernandes ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ocak ayından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Junior Fernandes’in sözleşmesi sona ermiştir. Attığı kritik gollerle takımımıza önemli katkılarda bulunan Junior Fernandes’e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." 

Etiketler Medipol Başakşehir Junior Fernandes medipol başakşehir
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