Medipol Başakşehir'de sürpriz ayrılık

Medipol Başakşehir Junior Fernandes ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ocak ayından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Junior Fernandes’in sözleşmesi sona ermiştir. Attığı kritik gollerle takımımıza önemli katkılarda bulunan Junior Fernandes’e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."