Mehdi Carcela savaşı !

İspanya medyası, La Liga'da küme düşen Granada'nın Faslı futbolcusu Mehdi Carcela-Gonzalez ile Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilgilendiğini iddia etti.



Mehdi Carcela-Gonzalez, transferde Fenerbahçe ve Trabzonspor'u karşı karşıya bıraktı. La Liga'da küme düşen Granada'dan ayrılmak isteyen Faslı sağ kanat için Avrupa'dan birçok takımın teklifte bulunduğu, Türkiye'den ise Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilgilendiği belirtildi.



İkinci Lig'de mücadele etmek istemediğini ve takımdan ayrılmak istediğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, ''Şu an hala Granada'nın futbolcusuyum. Ancak futbolda her şey olabilir. Granada ile İspanya İkinci Ligi'nde kariyerimi sürdürebileceğimi sanmıyorum'' dedi.



Belçika asıllı Faslı futbolcu ile La Liga'dan Valencia, Real Betis ve Malaga, Fransa'dan Monaco ve Lyon, Yunanistan'dan Olympiacos ve Türkiye'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilgilendiği ifade edildi.



Granada ile geçtiğimiz sezon La Liga'da 22 maça çıkan Mehdi Carcela-Gonzalez, 5 gol ve 1 asist kaydetti.



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