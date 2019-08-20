Melih Şendil'in Vedat Muriç sözleri Galatasaraylıları çıldırttı

2019-2020 sezonu ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i ağırladı. Mücadelenin 17. dakikasında Vedat Muriqi'nin attığı golden sonra, karşılaşmanın spikeri Melih Şendil'e tepkiler yağdı.
Melih Şendil, gol anonsunda '2019-2020 sezonu gol kralı ilk haftadan başladı mesaiye' ifadesini kullanınca rakip taraftarların tepkisini çekti.
HATASINI DÜZELTİRKEN HATA YAPTI
Maç içerisinde tekrar açıklama yapan Şendil, "Bir hatamı özür dileyerek düzelteyim. 2018-2019 sezonu gol kralı Vedat Muriç. 2019-2020 dedim. Özür dilerim" şeklinde konuşunca Galatasaray taraftarları adeta çılgına döndü. Bilindiği gibi geçtiğimiz sezon (2018-2019) 30 golle Galatasaraylı Mbaye Diagne gol kralı olmuştu.