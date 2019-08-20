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  5. 20 Ağustos 2019 09:31

Melih Şendil'in Vedat Muriç sözleri Galatasaraylıları çıldırttı

Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep maçını anlatan spiker Melih Şendil, ikinci golü atan Vedat Muriç için '2019-2020 sezonu gol kralı ilk haftadan başladı mesaiye' ifadesini kullandı. Tepkiler üzerine hatasını düzeltmek isteyen Şendil, bu kez de Mbaye Diagne'yi yok sayarak...

Melih Şendil'in Vedat Muriç sözleri Galatasaraylıları çıldırttı
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2019-2020 sezonu ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i ağırladı. Mücadelenin 17. dakikasında Vedat Muriqi'nin attığı golden sonra, karşılaşmanın spikeri Melih Şendil'e tepkiler yağdı.

Melih Şendil, gol anonsunda '2019-2020 sezonu gol kralı ilk haftadan başladı mesaiye' ifadesini kullanınca rakip taraftarların tepkisini çekti.

HATASINI DÜZELTİRKEN HATA YAPTI
Maç içerisinde tekrar açıklama yapan Şendil, "Bir hatamı özür dileyerek düzelteyim. 2018-2019 sezonu gol kralı Vedat Muriç. 2019-2020 dedim. Özür dilerim" şeklinde konuşunca Galatasaray taraftarları adeta çılgına döndü. Bilindiği gibi geçtiğimiz sezon (2018-2019) 30 golle Galatasaraylı Mbaye Diagne gol kralı olmuştu.

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