Milan, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Lucas Perez, Bony gibi isimlerle de ilgilenen Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.



Fransa'nın önde gelen spor gazetesi L'Equipe; Fenerbahçe'nin, M'Baye Niang transferi için Milan'ın kapısını iki farklı teklifle çaldığını ve bu tekliflerin reddedildiğini iddia etti.



Fransız basınında yer alan habere göre Fenerbahçe Milan'a Niang için satın alma opsiyonlu kiralama ve 7 milyon euroluk satın alma teklifinde bulundu. Ancak Milan genç golcüyü kiralamayı düşünmediği için bu opsiyonu kabul etmedi. İtalyan devi Fenerbahçe'nin bonservis bedeli için önerdiği 7 milyon euroyu da düşük bulması nedeniyle reddetti.



Sarı-lacivertli takımın genç golcüye de yıllık 4 milyon euro önerdiği belirtildi.



22 yaşındaki genç golcü geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Watford'da kiralık olarak geçirdi ve oynadığı 16 Premier League maçında 2 gole imza attı. Niang'ın Milan ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



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