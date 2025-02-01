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Milan'ın yıldızı Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Milan'ın yıldızı Galatasaray için İstanbul'a geliyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alvaro Morata'nın transferi için Milan ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de ara transfer dönemindeki ilk takviyesini Ahmed Kutucu'yla yapan Galatasaray, hücum hattına yeni bir ismi dahil etmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, İtalyan Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Alvaro Morata'yı kadrosuna katmaya yakın. Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray ve Milan sözlü olarak transfer için anlaşma sağladı.

Morata'yı sezon sonuna kadar kiralayacak Galatasaray'ın kiralama süresini bir yıl uzatma ve satın alma opsiyonu olacağı belirtildi.

Evraklarla ilgili son kontrollerin yapılmasının ardından Morata'nın İstanbul'a geleceği aktarıldı.

Milan formasıyla bu sezon 25 maça çıkan Morata, 6 gol ve 2 asist kaydetti.

İspanyol forvet kariyerinde daha önce Getafe, Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid formalarını da giydi.

Etiketler Galatasaray Galatasaray mılan alvaro Morata transfer
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