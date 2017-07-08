''Milan'la anlaştık ama Sosa'yı ikna edemedik''

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, iki transfer daha yapmayı düşündüklerini bildirdi.

Öztürk, kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını Bolu kampında sürdüklerini belirtti. Kampın verimli geçtiğini ifade eden Öztürk, yeni oyuncuların kulübe alışmaya başladığını kaydetti.

Bu yıl transferleri erken yaptıklarını dile getiren Öztürk, "İki transfer daha düşünüyoruz. Beklentimiz bu iki transferi kamp bitmeden yetiştirmek. Süremiz uzun, sakin kalıp doğru seçimi yapmak istiyoruz. Defans ve 10 numara pozisyonu için transferler yapacağız." dedi.

Her iki bölge için de görüşme halinde oldukları oyuncuların bulunduğuna dikkati çeken Öztürk, bu oyuncular arasında Galatasaraylı Hakan Balta'nın bulunmadığını vurguladı.

Milan'da forma giyen Sosa'nın transferiyle ilgili haberler çıktığını anımsatan Öztürk, "Sosa ile ilgimiz vardı ama bu ilgiyi kestik. Oyuncunun kulübüyle anlaşmıştık. Oyuncudan, menajerlerinden 5 milyon euro gibi yüksek bir rakam geldi. Biz de bunun üzerine teşekkür ettik ve ilgilenmeyi bıraktık." diye konuştu.