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Mircea Lucescu geri döndü

Mircea Lucescu geri döndü
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Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştırarak her iki takımda da şampiyonluk kupası kaldıran, A Milli Futbol Takımımız'ın da Teknik Direktörlük görevini yürüten Mircea Lucescu 40 yıl sonra Romanya Milli Takımına geri döndü.

EURO 2024'te grubunda 4 puan toplayarak son 16 turuna yükselen Romanya, Hollanda'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti ve Romanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Edward Iordanescu ile yollarını ayırdı. Edward Iordanescu'nun koltuğuna Mircea Lucescu oturdu.

Romanya basınına göre, Romanya'da teknik direktörlük için ilk tercih Gheorghe Hagi'ydi. Ancak ülkenin futbol efsanesi, gelen teklifi reddetti. Rotayı Mircea Lucescu'ya çeviren Romanya Futbol Federasyonu, 79 yaşındaki çalıştırıcıyı duyurdu. Mircea Lucescu bu görevdeki ikinci dönemini yaşayacak. Deneyimli teknik direktör daha önce 1981-1986 yılları arasında Romanya'nın başında teknik direktörlük yapmıştı.

Mircea Lucescu, 2000-2002 yılları arasında Galatasaray'da, 2002-2004 yılları arasında ise Beşiktaş'ta teknik direktör olarak görev yaptı. Rumen teknik adam, Galatasaray ile 1 UEFA Süper Kupası ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 1 kez de Beşiktaş ile Süper Lig'de kupa sevinci yaşamayı başardı.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

2017-2019 yılları arasında 17 maçta Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da başında yer alan Mircea Lucescu, 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyete imza attı.

MİRCEA LUCESCU KİMDİR ?

Mircea Lucescu, 29 Temmuz 1945 tarihinde Bükreş'te dünyaya geldi. Futbol oynamaya 1961 senesinde Scoala Sportiva 2 Bukarest takımının altyapısında başlayan Lucescu, 2 sene sonra da Dinamo Bükreş'in altyapısına geçti. Profesyonel futbol kariyerine, 21 Haziran 1964 tarihinde Dinamo Bükreş takımında, Rapid Bükreş'e karşı oynadıkları ve 5-2 kazandıkları maçla başladı. Lucescu, Corvinul Hunedoara'da forma giyerken küme düştükten sonra, aynı takımda 1979-80 sezonunda teknik direktörlük vazifesine başladı ve aynı sene takımı şampiyon yapıp birinci lige tekrar çıkardı. 1980-86 yılları arasında Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmaya başladı. İlk ciddi maçına 1984 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde çıktı. Bu dönemde 17 yaşındaki George Hagi'yi futbola kazandırdı.

Etiketler mircea lucescu lucescu
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