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MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı iptal olur mu?

MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı iptal olur mu?
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Süper Lig'in 36'ncı hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Eryaman Stadyumu’nda saat 20.00’da karşılaşacak. Kentte kuvvetli yağış etkili olması nedeniyle ''MKE Ankaragücü ile Galatasaray maçı iptal olur mu?'' sorusu gündeme geldi. Ancak maç saatinde karşılaşmayı olumsuz etkileyecek bir hava durumu beklenmiyor.

MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 36’ncı hafta mücadelesinde bu akşam Eryaman Stadyumu’nda Galatasaray’ı konuk edecek. Galatasaray, mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde, 2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak. Saat 20.00’da başlayacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma saatinde Ankara’da hava sıcaklığı 12 derece olacak. Eryaman Stadyumu’nda 1770 resmi, 300 özel olmak üzere toplam 2 bin 70 güvenlik personeli görev alacak. Öte yandan Ankara’da gün boyunca etkili olan şiddetli yağış kent yaşamını olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde ev ve iş yerlerinde su baskınına sebep oldu. Maçın oynanacağı Ankara Eryaman semtinde bulunan Eryaman Stadyumu'nda ise maç saatinde yoğun yağış beklenmiyor. Stat yetkilileri, çok üst düzey bir yağış olmadığı sürece zeminle ilgili herhangi bir problem yaşanmayacağını ifade ettiler.

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DHA

Etiketler Galatasaray mke ankaragücü galatasaray ankara yağış
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