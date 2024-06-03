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  5. Mourinho en çok merak edilen Aziz Yıldırım sorusuna yanıt verdi

Mourinho en çok merak edilen Aziz Yıldırım sorusuna yanıt verdi

Mourinho en çok merak edilen Aziz Yıldırım sorusuna yanıt verdi
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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ilk kez Türk spor medyasının karşısına çıktı. Mourinho basın toplantısında Fenerbahçe'ye gelişiyle ilgili en çok merak edilen soruya da yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho öncesi söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şöyle konuştu:

"Stada gelen 35 bin taraftarımıza teşekkür ederim. Hocamıza müthiş bir 'Hoş geldin' kutlaması yaptık. Hocamız ve ekibinden 'Böylesini yaşamadık' şeklinde bir ifade duydum. Fenerbahçe'nin farkını gösterdikleri için taraftarlarımıza teşekkür ederim.

Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. 6 senedir yaptığımız hiçbir transferle ilgili haber sızdırmadık, ıslak imzayı gördüğümüz zaman açıkladık. Sayın Yıldırım 'Anlaştım' dedi. Anlaştım demek iş bitti demek, öyle değildi."

Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

"Öncelikle kısa bir giriş yapmak istiyorum. Dün buraya gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. İkinci olarak şunu söylemek istiyorum. Ben aslında başkana ortada oturmasını, benim onun yerinde oturmamı istiyordum. Eskiden "Ben Mourinho'yum" diye şaka yapardım ama şimdi ben kendimi "Fenerbahçe'nin hocasıyım" diye adlandırıyorum çünkü böyle olmak istiyorum.

Benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Branco idi. Bunun sonucu olarak benimle ilk iletişime geçen kişi Ali Koç oldu. Benim ilgimi tetikleyen ilk şey bu oldu. Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. Ben isimlerden ziyade projeyi görmek istiyorum. İstikrar görmek istiyorum. Biz sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Takımı geliştirmek için profiller konuştuk, isimler üzerinde konuşmadık. Eski takımımı Roma'ya karşı hiçbir ilgim yok. Şu anda duygusal davranma zamanı değil, sakin bir şekilde işimizi yapmalıyız.

Ben serbest durumda bir teknik direktördüm. Kimseye sormama gerek yok. Benim ailem var, onlara danışırım, sevdiğim insalara ve menajerime danışırım. Ben kimseden izin almam. Tabii ki saklamayacağım Aziz Yıldırım ile bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için bir izin almadım.

2 yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Şu anda ben başkanımız Ali Koç, sportif direktörümüz Mario Branco buradayken sözleşme imzaladım. Bana sunulan proje çok önemliydi. Ben dünyada büyük takımlarda çalıştım ama burada gördüğüm tesisler çok iyi. Oyuncularımızın büyük bir yüzdesi EURO 2024'te olacak. Bizim 2 hafta sonra çalışmalara başlamamız gerekiyor. Ben Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve taraftar için her şeyimi vereceğim çünkü bu kulübün ruhu onlar. Az önce de dediğim gibi ben Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje için buraya imza attım.

Portekiz'de Türkiye ligi maçları canlı veriliyor. Fenerbahçe ile iletişime geçmeden önce de Türkiye ligini takip ediyorum. Gittiğim yerde ilgi çekerim. Şu anda bu lig Avrupa'da daha da izlenecektir. Ben buraya Türk futbolu için çalışmaya geldim ama ben temelde buraya Fenerbahçe için geldim. Eğer Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için bir duruş göstermem gerekir ve sesimi yükseltmem gerekirse bunu 2 kere düşünmem.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun açıklamaları ise şöyle:

"Sizlerden özür dilerim, iki yıl oldu ama Türkçe öğrenemedim. Fenerbahçe için en iyisi olması adına para kazanıyorum. En iyilerin gelmesi için buradayım. Jose Mourinho iki yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Kafalarda soru işareti olmasın, ben Mourinho ile Türkiye'ye gelmesi için konuşan ilk kişiyim. Ondan sonra olanlar beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren kısım hocamıza sunduğumuz proje. Başkanımızın bu kulüp için sahip olduğu vizyon. Bu vizyon ile Futbol tarihinin en iyi teknik direktörünün ilgisini çekmeyi başardık. CV'sinde üç farklı UEFA organizasyonunu kazanan ilk hoca Fenerbahçe'ye geldi. Bence buna odaklanmanız gerekiyor. Başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum."

 

Etiketler Fenerbahçe Jose Mourinho Fenerbahçe ali koç Aziz yıldırım süper lig açıklama basın açıklaması ilk basın açıklaması
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