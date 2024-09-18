Mourinho'dan derbi öncesi futbolculara uyarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçı öncesi hazırlıklarına devam ederken oyuncularına önemli uyarılarda bulundu.

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe ve Galatasaray ligin 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de ezeli rakibini ağırlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktörü Jose Mourinho, derbi maç için analizlerini yaptı.

Sabah'ın haberine göre; neredeyse Samandıra'da sabahlayan Portekizli hocanın, yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda oyuncularına ilk uyarısı orta sahanın merkezi oldu.

Rakibin Abdülkerim ile başlayan ataklarının Torreira, Sara, Mertens şeklinde ilerleyerek merkezden tehlike oluşturduğunun notunu alan Mourinho'nun, bu bölge için özel önlemler alacağı kaydedildi.