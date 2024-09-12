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Mourinho'dan Kasımpaş maçı öncesi yeni transferler için kararını verdi

Mourinho'dan Kasımpaş maçı öncesi yeni transferler için kararını verdi
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Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho yeni transferler için kararını verdi.

Süper Lig’in 5’inci haftasında Kasımpaşa ile mücadele edecek olan Fenerbahçe’de yeni transferlerin oynayıp oynamayacağı merak konusu olurken, teknik direktör Jose Mouriho’nun kararını verdiği iddia edildi.

Sofyan Amrabat ve Filip Kostic'in pazar günü Kasımpaşa deplasmanında oynayıp oynamayacağı taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Kostic’in fizik kondisyon açısından takım arkadaşlarının seviyesine çıkabilmek için antrenmanlarını salonda sürdürdüğü ve maçta forma giyme ihtimalinin bulunmadığı bildirildi.

AMRABAT’TA SON DURUM

Milli takımdan geri dönen Amrabat’ın ise durumunun maç günü netleşeceği kaydedildi. Faslı yıldızın ikinci yarıda sahada olabileceği iddia edildi.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe amrabat kostic Fenerbahçe-Kasımpaşa
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