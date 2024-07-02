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  5. Mourinho'nun istediği forvet belli oldu

Mourinho'nun istediği forvet belli oldu

Mourinho'nun istediği forvet belli oldu
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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, forvet transferi için düğmeye bastı. Sevilla forması giyen Faslı Youssef En Nesyri'nin İstanbul'a gelmesi an meselesi...

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdürürken bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor.

Michy Batshuayi ile sözleşme uzatılmamasının ardından forvet arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler, teknik direktör Mourinho’nun listesinde ilk sırada olan Youssef En Nesyri için kulübü Sevilla ile temas kurdu. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, 27 yaşındaki forvetle görüştü.

Branco ayrıca Sevilla ile de bonservis pazarlığına başladı. Golcü futbolcunun İspanyol ekibiyle sözleşmesi Haziran 2025’te sona erecek.

Faslı forvet, geçen sezon Sevilla formasıyla 41 maçta 20 gol attı, 3 asist yaptı.

Etiketler Fenerbahçe Youssef En Nesyri faslı forvet Fenerbahçe Jose Mourinho mourinho
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