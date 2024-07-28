Mourinho'nun listesindeydi, Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor

Fenerbahçe yönetimi teknik direktör Mourinho'nun listesindeki Wesley Teixeira transferini bitirmeye hazırlanıyor.

Ünlü gazeteci Jorge Nicola, YouTube hesabından bu gelişmeyi duyurdu. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Wesley Teixeira ile anlaşma sağlandı.

Corinthians kulübü ile el sıkıştığı ifade edilen Fenerbahçe'nin Wesley Teixeira'yı da ikna ettiği ifade edildi. Ünlü gazeteci Jorge Nicola, Fenerbahçe'nin kısa süre içinde bu anlaşmayı duyuracağını ifade etti.

Brezilya futbolunun geleceği en parlak oyuncuları arasında gösterilen Wesley Teixeira'nın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında. Henüz 19 yaşında olan Wesley Teixeira iki kanatta da oynayabiliyor.