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Mourinho'nun yakın arkadaşından 150 milyon euroluk iddia: ''Teklifi reddetti''

Mourinho'nun yakın arkadaşından 150 milyon euroluk iddia: ''Teklifi reddetti''
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı Giovanni Becali, ünlü teknik adamın 150 milyon euroluk teklifi geri çevirdiğini iddia etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı Giovanni Becali, Portekizli teknik direktörün 150 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdiğini öne sürdü.

Becali'nin açıklamaları şu şekilde:

“Suudi Arabistan Birinci Ligi'ne yükselen İkinci Lig'den bir takımın sahipleri onu teknik direktör olarak istedi. Ancak stadyumları yok, oyuncuları yok..."

"3 YIL İÇİN 150 MİLYON EURO"

"Dünyanın en zengin petrol şirketi, Aramco. Dünyanın en ünlüsü, en zengini ve ona üç sezon için 150 milyon Euro teklif etti. Mourinho çok düşündü... Buraya, Bükreş'e uçakla geldiler, uçakta bir kuruş bile istemediler. Onları Baneasa'da bekledim, iki gün benimle kaldı, ondan sonra üçüncü gün galaya geldi."

"Dedi ki: “Giovanni, ben Suudi Arabistan'a gitmiyorum, Türkiye'ye gidiyorum çünkü yıllık 15 milyon Euro'luk iki yıllık bir kontratım var. Hala Avrupa'ya yakın, Fenerbahçe iyi bir takım, bazı iyi oyuncularım var“ dedi.”

"BARSELONA MOURINHO'YU GÖNDERDİ"

Jose Mourinho hakkında konuşan menajer Beali, dostluklarının nasıl başladığını da açıkladı. Bu olay 1998 yılında, Portekizli teknik direktörün Barcelona'nın gözlemcisi iken Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası vesilesiyle gerçekleşmiş.

“98'de Bükreş'te Avrupa Şampiyonası vardı. Genç takım, 21 yaş altı. Davet edilenler arasında Arrigo Sacchi, Claudio Ranieri, o zaman gelen birçok önemli scout vardı ve Barcelona Mourinho'yu gönderdi. İşte dostluğumuz bu şekilde başladı”

 

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Jose Mourinho teklif teknik direktör
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