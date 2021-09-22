Muhammet Demir'den Süper Lig tarihine geçen gol

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Başakşehir maçında Muhammet Demir, 10. saniyede topu ağlara göndererek Süper Lig tarihine geçti.

Gaziantepli Muhammet Demir, Gaziantep FK - Başakşehir maçının 10. saniyesinde attığı golle Süper Lig tarihinin en erken golünü kaydetti. Önceki rekor, 12. saniyeyle 2008-2009 sezonunda Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts'a aitti.

SPİKER DE ŞAŞIRDI, 15. DAKİKA DEDİ

beIN SPORTS'ta maçı anlatan spiker Ali Ferahbot da ilk dakikada gelen tarihi golün şaşkınlığıyla 15. dakika olarak anons yaptı. Ferahbot daha sonra topun 9. saniye 18. salisede ağlara gittiği bilgisini verdi.