Murat Sancak Adana Demirspor'u satılığa çıkardı

Trendyol Süper Lig'te yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Adana Demirspor satılığa çıkarıldı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Adana Demirspor için satış bedelini de belirledi.

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta sadece 1 puan alarak ligin son sırasında yer alan ve eleştiri oklarının hedefinde olan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak hiç beklenmedik bir paylaşımda bulundu.

Yalnızca saha içinde değil saha dışında da zorluklar yaşayan ve maddi sıkıntılarla da boğuşan Akdeniz temsilcisinde Murat Sancak tepkiler üzerine "50 milyon Euro verin takımı devredeyim" ifadelerini kullandı.

Yalnızca saha içinde değil saha dışında da zorluklar yaşayan ve maddi sıkıntılarla da boğuşan Akdeniz temsilcisinde Murat Sancak tepkiler üzerine "50 milyon Euro verin takımı devredeyim" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'un taraftar grubu Şimşekler Grubu'ndan da Murat Sancak'ın bu gönderisi sonrası bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda kulüp başkanı Murat Sancak’a göndermede bulunulurken “Ya Hallet, Ya Devret!" ifadeleri kullanıldı.