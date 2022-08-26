  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Murat Sancak'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Murat Sancak'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Murat Sancak'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

PFDK, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçın hakemine yönelik hakareti nedeniyle Murat Sancak'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

PFDK'nin, aynı karşılaşmada kırmızılı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu Yaroslav Rakitskyi'ye de rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç ceza verdiği aktarıldı.

Kurulun, ayrıca Medipol Başakşehir'e 250 bin, Galatasaray'a 150 bin, Fenerbahçe'ye 56 bin, Beşiktaş'a 42 bin ve Hangikredi Ümraniyespor'a 18 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

Etiketler Adana Demirspor PFDK Murat Sancak hak mahrumiyeti cezası hak mahrumiyeti ceza Adana Demirspor Kulübü Başkanı Adana Demirspor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çıldırmamak elde değil! Akaryakıta yine zam geldi
Aleyna Kalaycıoğlu bikinili pozuyla yine mest etti!
Aleyna Tilki: Hayatımda hiç çocuk olmadım
Meteoroloji'den 17 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı!
İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası tekerlekli sandalyeli konser
Kadıköy'de Fenerbahçe şov: Bol gollü galibiyet
Erdoğan, Özgür Özel'e açtığı ''diktatör bozuntusu'' davasını kaybetti
Yüsra Geyik kaza geçirdi: ''Resmen ölümden döndüm''
Gülşen'in tutuklanmasının ardından avukatından açıklama
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu