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  5. Murat Sancak'tan Balotelli'ye rest

Murat Sancak'tan Balotelli'ye rest

Murat Sancak'tan Balotelli'ye rest

Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından Murat Sancak'tan açıklama geldi.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı.

 Yolların ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından birçok kullanıcı Aybaba’nın Balotelli ile tartıştığı yüzünden takımdan gönderildiğini öne sürdü. Balotelli ile Aybaba arasında soyunma odasında tartışma yaşandığını yazan birçok kullanıcıya cevap, kulüp başkanı Murat Sancak’tan geldi.

Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiç kimse takımın üstünde değildir, Balotelli de değildir. Ülkesine giderken 'Bu şekilde tepkilere devam edeceksen, hiç dönme' denildi. Samet hocayla yolların ayrılması herhangi bir futbolcu yüzünden değildir. Kol kırılır, yen içinde kalır. Bu nedenle niçin, neden gibi cevaplar aramayın" ifadelerini kullandı.

 Öte yandan Sancak, salı günü yapılacak antrenmana yeni hocayla takımın başında çıkmaya gayret ettiğini söyledi.

Etiketler murat sancak balotelli adana demirspor
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