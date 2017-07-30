Murillo Kasımpaşa'da !

Transferde gaza basan Kasımpaşa, bonservisi Benfica'da bulunan Jhon Murillo'yu satın alma opsiyonuyla birlitke 1 yıllığına kiraladı.

İki sezon Tondela'da kiralık olarak oynayan Murillo, geçen sezon 32 maçta attığı 5 gol ve yaptığı 8 asistle takımının ligde kalmasında büyük rol oynadı.

İmza attıktan sonra sıcağı sıcağına Gazete Habertürk'e konuşan 22 yaşındaki futbolcu, transferinde Yonathan Del Valle'nin etkili olduğunun altını çizdi.

Gazete Habertürk'ten Volkan Köse'nin haberine göre Kasımpaşa hakkında 2015-16 sezonunda forma giyen Del Valle’den bilgi aldığını söyledi.



Lacivert-Beyazlı oyuncu, “Venezuela Milli Takımı’ndan arkadaşım olan Del Valle, bana burayla ilgili hep güzel şeyler söyledi. “Sakın kaçırma” dedi. Harika bir tesisle karşılaştım” diye konuştu.

Genç yetenek, Benfica için ise “İçine girince ne kadar büyük bir kulüp olduğunu görüyorsunuz. Şu ana kadar oynamasam da Benfica’ya minnettarım. Bana Avrupa’nın kapılarını açtılar” ifadelerini kullandı.

İDOLÜ SAMUEL ETO'O!



Futbolcu özellikleriyle ilgili bilgi veren Murillo, “Gol atan ve asist yapan, çabuk bir oyuncuyum. Aynı zamanda patlayıcı özelliğim var. Bir de oyun içerisinde arkadaşlarıma yardım etmeyi çok seviyorum”ifadesini kullandı.

Venezuelalı oyuncu, “İdolün kim?” sorusuna ise “İdolüm Eto’o... Onunla karşılıklı oynayacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım. O maçı dört gözle bekliyorum” açıklamasını yaptı.

Kasımpaşa’yı Avrupa kupalarına taşımak istediklerini belirten Murillo, “Bu hedefe ulaşmak için takımıma yardımcı olmak istiyorum. Ne kadar gol atabilirsem atacağım, ne kadar asist yapabilirsem yapacağım ve bu hedefe ulaşacağız” diye konuştu.

“İdolüm Eto’o... Onunla karşılıklı oynayacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım. O maçı dört gözle bekliyorum”

MURILLO KİMDİR?

Ülkesinde küçük yaşta dikkati çeken Murillo, Zamora Kulübü’nde yetişti. Libertadores Kupası’nda kendinden büyüklerin arasında parlayıp süratiyle öne çıktı. U-20’de Venezuela Milli Takımı’nın en iyi oyuncu seçilen Murillo, 9 kez de A Milli Takım’da forma giydi. Venezuela formasıyla çıktığı ilk maçta Honduras önünde girer girmez 37 saniye sonra gol attı. Murillo’nun milli takımda 2 de asisti bulunuyor. Yükselen performansıyla dikkati çeken genç oyuncu, Temmuz 2015’te 750 bin Euro karşılığında yetenek avcısı Benfica’ya transfer oldu.