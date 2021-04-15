Mustafa Cengiz, PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonundaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Galatasaray Kulübünün de aynı nedenle disipline gönderildiği kaydedildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol