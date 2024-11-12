Napoli Osimhen için İstanbul'da

İtalyan devi Napoli'nin Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız forveti Osimhen için İstanbul'a geldiği açıklandı.

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak aldığı Nijeryalı forvet Victor Osimhen için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"Ocak ayında ayrılacak mısın" sorusuna verdiği İstanbul'da ailesi ile mutlu olduğuna dair yanıtla dikkat çeken Osimhen ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı.

Avrupa Ligi ve Süper Lig performansı ile gündem olan Victor Osimhen için Napoli yetkilileri İstanbul'a geldi. İngiliz basınından Matt Barlow Galatasaray ve Napoli'nin kalıcı bir anlaşma için İstanbul'da görüşmelere başlandığını yazdı.

Barlow yayımladığı haberinde yıldız oyuncunun Tottenham maçında 2 gol atmasını muazzam olarak nitelerken oyun içinde daha fazla gol atabileceğini yazdı. İngiliz gazeteci yıldız oyuncunun Premier Lig'te oynayabilecek kalitede olduğunu belirtirken Galatasaray'ın transfer konusunda çok iyi bir iş çıkardığını belirtti. Sarı kırmızılı takımın Mauro Icardi'nin sakatlığında Osimhen'i kaybetmemesi gerektiğini belirtti.

"Ocak ayında ayrılacak mısın" sorusuna bu yanıtı vermişti

Osimhen transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada "Transferim için ilk konuşmalar geçtiği zaman zaten ben kulübümde memnun değildim, 3-4 ay sonra ayrılıp başka yerlere gitmeyi düşünüyordum. Bununla ilgili isteklerim de henüz gerçekleşmemişti. O sırada hocamızla konuştum ve beni gayet güzel ikna etti. Baba olarak, hoca olarak ve insan olarak söyledikleri beni derinden etkiledi. Takımın da ne kadar kaliteli ve büyük hedefleri olan bir ekip olduğunu biliyordum. Bu oyuncularla birlikte oynamak ve burada başarılara imza atmak benim için ikna ediciydi. Kolayca ikna olduğumu düşünüyorum. Buraya gelince kulübün ve taraftarların ne kadar büyük olduğunu da gördüm. Bence de doğru bir karardı. İstanbul’da ailemle ve kızımla çok mutluyuz. Takım için elimden gelen her şeyi yapacağım ve önemli başarılara da imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Osimhen ayrıca "Ligde bence çok iyi golcüler var. Ben de iyi golcülerdenim diye düşünüyorum. Ama kendimi takımın önüne hiçbir zaman koymam, buraya gelirken de takıma destek olmak için geldim, takımın başarısı önemli. Icardi de futbola getirdiğiyle, Galatasaray’da yaptıklarıyla çok büyük bir futbolcu ve büyük bir golcü. Sahada da beraber ne kadar iyi oynadığımızı gösterdik. Gol krallığı önceliğim değil, takım en önemlisidir. Gollerimle, asistlerimle, hücumda ve savunmada takıma yardımcı olmam gerekiyor. Goller önemli tabii ki, gol atarak maç kazanıyoruz fakat gol krallığından ziyade takımın başarısı benim için birinci öncelik" demişti.