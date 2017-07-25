Ndiaye için Hakan Balta - Donk + para !

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce Gomis,Belhanda, Maicon ve Mariano ile anlaşan sarı kırmızılı ekip bir transfer de Süper Lig'den yapma peşinde.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray listeye Stoke City'nin Fransız yıldızı İmbula ve Osmanlıspor Forması giyen Senagalli Badou Ndiaye'yi aldı.

Galatasaray’da, İngiliz ekibi Stoke City’nin Giannelli Imbula için olumsuz yanıt vermesinden sonra gözler Badou Ndiaye’ye çevrildi.

Sarı Kırmızılı idareciler, Başkent temsilcisine 5 milyon euro bonservis ücretinin yanısıra Hakan Balta ve Ryan Donk'u önerdi.

Premier Lig ekiplerinin yakın ilgi gösterdiği bilinen 26 yaşındaki Ndiaye için Osmanlıspor yönetiminin vereceği yanıt merak konusu.

Sabah