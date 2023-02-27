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Necati Ateş'ten Beşiktaşlıları kızdıracak ''şampiyonluk'' çıkışı

Necati Ateş'ten Beşiktaşlıları kızdıracak ''şampiyonluk'' çıkışı
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Beşiktaş-Antalyaspor maçını değerlendiren Necati Ateş, ''Beşiktaş bence bugün şampiyonluğu bıraktı. Matematiksel olarak şansı hala var ancak oynanan oyun bana bir şey vadetmiyor.'' dedi.

Süper Lig'de 14. haftada oynanması gereken ancak hem İstanbul'da yaşanan terör saldırısı hem de deprem nedeniyle iki kez ertelenen Beşiktaş-Antalya spor mücadelesi dün akşam oynandı. Beşiktaş, sahasında Antalya spor ile golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlıların aldığı bu sonucu spor yorumcusu Necati Ateş, TRT Spor ekranlarında yorumladı.

"ŞAMPİYONLUĞU BIRAKTILAR"
Siyah-beyazlıların performansını beğenmediğini belirten Ateş, "Beşiktaş bence bugün şampiyonluğu bıraktı. Matematiksel olarak şansı hala var ancak oynanan oyun bana bir şey vadetmiyor. Antalyaspor'un 7 tane ilk 11 oyuncusu yok bugün. Oyun üstünlüğünü alamadı Beşiktaş." dedi.

"DOĞRU HOCA TERCİHİ YAPILMADI"
Açıklamasının devamında Beşiktaş yönetimini de eleştiren Ateş, "Beşiktaş kazanırken bile şampiyonluk hissini vermiyordu. Anadolu takımlarından çok iyi oyuncular aldılar. Ondan önce de gayet iyi oyuncular vardı. 3-4 tane ayakta kalan oyuncu var, o kadar. 5 tane oyuncu sayamıyorsun. Yönetim her transferi yaptı ancak sezon başında doğru hoca tercihi yapılmadı." ifadelerini kullandı.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş antalyaspor şampiyon
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