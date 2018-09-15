Negredo Al Nasr'a transfer oldu

İspanyol forvet, bu akşam Beşiktaş formasıyla son maçına çıkacak. Negredo, Siyah Beyazlılar' Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın ardından Beşiktaş'a veda edecek.

Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo'nun Al Nasr takımına transfer olduğu ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili açıklama yapan menajer Ahmet Bulut, henüz tamamlanan bir anlaşma olmadığını, ancak İspanyol forvet ile Al Nasr arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Alvaro Negredo'nun Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Nasr'a transfer olduğu iddia edilmişti. Menajer Ahmet Bulut, konuyla ilgili DHA'ya açıklamada bulundu.



"Henüz sonuçlanmadı"



Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle pazarlıkları yürüten menajer Ahmet Bulut, henüz tamamlanan bir anlaşma olmadığını, ancak İspanyol forvet ile Al Nasr arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Bulut, Negredo için çıkan haberlerin bir çoğunun gerçeği yansıtmadığını ve halen Al Nasr ile görüşme halinde olduklarını bildirdi. İspanyol golcü ile ilgili transfer sürecinin birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.



Negredo bu akşam teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi durumunda Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de başlayacak.