Negredo, o olmazsa Carrillo geliyor !

Siyah-beyazlı yönetim 31 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralamanın yollarını arıyor, Valencia ise bonservisiyle birlikte satmaya çalışıyor. İspanyol kulübü kiralama konusunda geri adım atarsa Alvaro Negredo için hemen resmi teklif sunulacak, aksi halde golcü transferinde rota alternatif isimlere çevrilecek.

Golcü transferinde Alvaro Negredo’ya odaklanan ve hem İspanyol yıldızla hem de kulübü Valencia ile aracılar vasıtasıyla temas kuran Beşiktaş Yönetimi şartların uygun olması halinde resmi teklifte bulunacak.

Valencia ile 30 Haziran 2019’a kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki Negredo’nun maddi konularda anlaşma sağlanması halinde siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Valencia’nın ise 2 yıl önce 28 milyon euro karşılığında Manchester City’den kadrosuna kattığı tecrübeli golcüyü bonservisiyle birlikte satmak istediği ortaya çıktı.

Tek çare kiralamak

Transferde hangi oyuncuyu kiralamak istese karşısına bonservis engeli çıkan Beşiktaş Yönetimi ise Negredo’yu kiralamaktan başka seçeneklerinin olmadığını menajerler aracılığıyla Valencia’ya bildirdi. Siyah-beyazlıların, İspanyol ekibini ikna etmek için girişimlerine devam ettiği belirtildi. Wilfried Bony ile görüşen ve ayrıca Demba Ba’nın sağlık raporlarını bekleyen siyah-beyazlılar, Monaco’da top koşturan Arjantinli oyuncu Guido Carrillo’yu da alternatifler arasında tutuyor. Daha önce Babacar ile el sıkışan ancak Fiorentina ile anlaşamayan Beşiktaş, Senegalli oyuncudan da henüz vazgeçmiş değil.

Lens bekleyişi

Teknik Direktör Şenol Güneş’in tüm ısrarlarına rağmen Abobubakar’ı kadroda tutamayan ancak Kamerunlu oyuncuyla benzer özelliklere sahip forvetlerin peşine düşen siyah-beyazlılar, stoper ve kanat transferinde de bekle-gör taktiğini uyguluyor. Stoperde son olarak gündemine Inter’den Murillo’yu alan Kartal kanat oyuncusu transferinde Lens’le bağlarını koparmadı. Sunderland kulübünün cazip bir kiralama bedeli talep etmesi halinde Hollandalı yıldızla pazarlık masasına oturulacağı aktarıldı.

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Alvaro Negredo geçen sezon Premier Lig’de kiralık olarak Middlesbrough forması giyerken 39 resmi maçta 10 gole imza attı. Sezon bitince Valencia’ya dönen İspanyol forvetin kulübüyle 2019’a kadar sözleşmesi bulunuyor.

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