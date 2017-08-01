Nice, Sneijder'in peşini bırakmıyor

Hatem Ben Arfa ve Mario Balotelli gibi isimleri kariyerlerindeki eski günlere döndüren Nice, orta sahadaki yaratıcı oyuncu eksikliğini doldurmak için Galatasaray ile yollarını ayıran Wesley Sneijder'i kadrosuna katmak istiyor.

Hollandalı futbolcunun menajeri Guido Albers'in görüşmeleri yalanlamasına rağmen Fransız medyası Nice'in Sneijder için ısrarcı olduğunun altını çiziyor. 2018 Dünya Kupası'nda milli takımda yer almak isteyen 33 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezonu Fransa Ligi'nde geçirmeye sıcak bakıyor.

DİĞER ADAY SAMIR NASRI

Kırmızı siyahlıların ofansif orta saha transferindeki diğer hedefi ise Samir Nasri. Pep Guardiola'nın geçtiğimiz günlerde Manchester City'den ayrılacağını kesin olarak açıkladığı Fransız futbolcu, Nice ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Kulübüyle sözleşmesi 2019 yazında bitecek Nasri için 10 milyon Euro bonsevis bedeli talep eden City'nin teklifini yüksek bulan Nice, Wesley Sneijder ile anlaşma sağlayamaması hâlinde Nasri'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.

Ntv Spor