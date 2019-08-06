Nihat Özdemir: Galatasaray'la gerilim sürmekte

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir NTV'de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluş ile yaşanan süreci anlatan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Geçen yıl beIN Sports'un yetkilileri sıkıntılarını Yıldırım Demirören'e anlattı. Türkiye birkaç yıldır önemli olayları yaşadı. Bu sıkıntıların bu duruma çok büyük etkisi var. Biz göreve geldiğimizde 2018-2019 yılının son taksiti kalmıştı. 200 milyon TL'lik bir taksit vardı. Bizi kırmadılar ve bunu kulüplerimize dağıttık. Devamlı olarak beIN Sports'un yöneticileri zarar ettiklerini vurguladılar. Biz göreve geldiğimiz zaman 2018-2019 sezonunun son taksiti vardı. FIFA'nın kongresinde kendilerini ziyaret ettik ve süreç başladı. 2 aya yakın 14 adet toplantı yaptık. Kulüpler Birliği'ne gittik onlara da anlattık. Geçen hafta son noktaya koyduk ve anlaşmayı imzaladık. Bugün de ilk ödemeyi yaptılar. Dolar bazında yüzde 10 civarında bir indirim yaptık. 16-17'sinde Süper Lig'imizin 2019-2020 sezonu başlayacak" açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY İLE BİR GERİLİM OLDU"

Galatasaray ile yaşanan gerilime değinen Özdemir, "Galatasaray ile bir gerilim oldu, gerilim sürmekte. Mustafa Cengiz'e de, artık bunun yeter olduğunu, birlik beraberlik içinde olursak hepimiz için daha iyi olacağını söylüyorum. Yakın zamanda bu da gerçekleşecek" dedi.

"KULÜPLERİMİZ ALT YAPININ ÖNEMİNİ GÖRDÜ"

Kulüplerinin alt yapıya önemi gördüğünü aktaran TFF Başkanı Özdemir, "Kulüplerimiz alt yapılarına önem vermeleri gerektiğini gördü. Altyapıya ve gençlere yatırım yapmak zorundalar. Zaten birkaç takımımız bu yapılanmaya başladı" şeklinde konuştu.

"CEZALARDAN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

Kulüplerin sıkı denetimden geçeceğine vurgu yapan Başkan Nihat Özdemir, "Süper Lig'deki 18 takımdan 10'unun mali yapılandırmaya ihtiyacı yok. Yalnızca 8 takımın yapılandırılmaya ihtiyacı var. Lisans yönetmeliğinde değişikliğe gittik. Lisans kurulunu 7 kişiye çıkardık. Cezalar konusunda ödün vermeyeceğiz. Kulüpler bilançolarını bize verecekler, bunları inceleyeceğiz ve harcama limitlerini inceleyeceğiz. Sezon başına yetiştiremedik ama ocaktaki ara transfere yetiştireceğiz. Kulüplerin harcama limitlerini federasyon belirleyecek. İzin vermediğimiz kulüp transfer yapsa bile futbolcu lisans alamayacak, ilerleyen zamanlarda puan silmeye kadar gidecek" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL MİLLİ TAKIMIN 3 MAÇINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"

Milli Takıma da değinen Nihat Özdemir, "Milli Takımımız önündeki 3 maçtan 9 puan alması lazım, sonra Fransa deplasmanı ve final olarak İzlanda maçı var. Şenol Güneş'in kampları ziyaret etmesi çok güzel bir olay, oyuncuların motivasyonunu artırıyor. 2020 ve 2022'ye gidebilirsek, sıralamada ilk 20'ye gireriz. İstanbul, Milli Takımın oynayacağı 3 maça ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı.

"VAR OLDUKÇA BAŞARILI OLDU"

VAR'ın başarısına dikkat çeken Özdemir, "VAR oldukça başarılı oldu. Bazı hatalarımız olmadı değil ama bu sezon çok daha iyi olacağına inanıyorum. VAR konuşmalarının açıklanmaması da doğrudur. Açıklamamasını UEFA da istiyor. VAR odasına olanlar hiç bir şekilde dışarı ile paylaşılmıyor ben bile gidip girmiyorum o odaya" şeklinde konuştu.

