Nihat Özdemir: Yabancı sınırı ile ilgili Kulüpler Birliği ile görüşeceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fransa ile oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir, TRT Spor'a yabancı sınırlaması ile ilgili "Bütün kulüplerimizin verdiği bir kararda buluşacağız" ifadesini kullandı.

Kulüpler Birliği ile birlikte karar alacaklarının altını çizen Nihat Özdemir "Yabancı sınırı konusunda Kulüpler Birliği ile birlikte bir karar alacağız. Önümüzdeki sezon için değil ama bundan sonraki sezonlar için uygulayacağımız bir sistem konusunda çalışma devam ediyor" dedi.

Andorra maçının İstanbul’da oynanacağını da belirten Özdemir "Andorra maçıyla birlikte İstanbul’da oynayacağız. Devletimiz ülkenin her tarafında çok güzel statlar yaptı. Benim yönetim kurulunda olduğum dönemlerde hep Anadolu’da oynadık. Yönetim kurulu ile bir araya geleceğiz ve hangi maç hangi şehirde olacak, konuşacağız" şeklinde konuştu.

