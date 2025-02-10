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  5. Okan Buruk'tan Adana Demirspor Başkanı Sancak'a yanıt

Okan Buruk Adana Demirsporlu futbolculara küfür mü etti ?

Okan Buruk Adana Demirsporlu futbolculara küfür mü etti ?
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yazılı olarak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

İHA

Etiketler ADO Den Haag Adana Demirspor Galatasaray Adana Demirspor Galatasaray Okan Buruk küfür murat sancak
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