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Okan Buruk apar topar ameliyata alındı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, apandisit patlaması nedeniyle ameliyata alındı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisiti patladı. Buruk'un acil olarak ameliyata alındığı öğrenildi. Galatasaray Kulübü, operasyonun başarılı geçtiğini duyurdu. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir." denildi.

Okan Buruk apar topar ameliyata alındı - Resim : 1

Beşiktaş'tan geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Siyah-beyazlı kulüp şu ifadelere yer verdi:

“Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk’un apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrendik. Okan Buruk’un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Okan Buruk'un takımın başında olup olmayacağı henüz bilinmiyor. 

 

DHA

Etiketler Galatasaray Galatasaray Okan Buruk apandisit ameliyat
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