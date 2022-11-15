Okan Buruk, Fatih Terim'i geçti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 13 haftalık grafiği ile Fatih Terim'i geçmeyi başardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 13 haftalık döneminde 27 puan topladı.

Takvim'de yer alan habere göre, Buruk, Fatih Terim'in son 4 sezondaki 13 haftalık performansı baz alındığında Terim'i puan olarak geride bırakmayı başardı.

2018-19 sezonunun ilk 13 haftalık döneminde Terim, Galatasaray'ın başında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı. Terimli Galatasaray söz konusu sezonun 13 haftasında 24 puan topladı. 2019-20 sezonunda ise deneyimli teknik adam Galatasaray'ın başındaki ilk 13 maçında 20 puan elde etti.

Buruk, Terim'i 2019-20 sezonunda 7 puan fark ile geride bıraktı. 2020-21 sezonunda da Galatasaray ilk 13 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Aslan, 26 puan toplarken takımın başında hatırlanacağı üzere yine Fatih Terim vardı. Ve Fatih Terim'in Galatasaray'daki son sezonu olan 2021-22 sezonunda ise Sarı-Kırmızılılar, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 21 puan toplayabildi.