Okan Buruk önce öfke kustu ardından özür diledi

Galatasaray, hazırlık maçında Fransız ekibi Toulouse'yi geriden gelerek 2-1 mağlup ederken, Sarı-Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, "İllallah ettik! Gelme bir daha" dediği maçın hakeminden özür diledi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Toulouse karşısında kazandıkları maçın ardından hakemle arasındaki konuşmayı anlattı.

Galatasaray, hazırlık maçında Fransız ekibi Toulouse'yi geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Icardi hakkında konuşan Okan Buruk; "Arjantin'de magazin çok ön planda. Magazindeki haberi alıp Türkiye'de servis etmek, BBC haberiymiş gibi vermek saçma oluyor. Icardi'nin sakatlığı var. Doktorlarımızın ve bizim gözümüz kör değilse Icardi'nin sakatlığı var. Icardi'nin ne kadar karakterli, kaliteli, düzgün bir insan olduğunu her seferinde söylüyoruz. Bu tip şeyler Galatasaray aleyhinde çıkartılıyor" dedi.

"BÖYLE TEPKİLER OLABİLİYOR"

Okan Buruk, maçta hakeme verdiği tepki hakkında ise; "Herkes faul olmadığını gördü ama faul çalınca istemedik şeyler konuşuyoruz. Burak Şeker Hoca'dan özür diledim. Sevdiğimiz insandır. Zaman zaman bu tür tepkiler verebiliyoruz. Burak Şeker Hoca da ikinci yarı daha iyi yönetti. Hazırlık maçlarında sakatlıktan korkuyoruz. Hakemlerin performansı, hazırlık maçı da olsa önemli" sözlerini sarf etti.

NE YAŞANMIŞTI

Galatasaray'ın Fransız ekibi Toulouse ile Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında sarı-kırmızılıların teknik adamı Okan Buruk, maçın hakemi Burak Şeker'e tepki gösterdi.

Toulouse'un 42. dakikada Nicolaisen ile bulduğu gol öncesi faul kararına itiraz eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4. hakemin yanına giderek tepkisini dile getirdi.

Buruk, "Ne kininiz varmış Galatasaray'a. Hazırlık maçında bile aynısını yapıyorsunuz. Kininiz bitmedi! Burada bile pozisyon yaratmaya çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Tepkisini sürdüren Okan Buruk, "Ligde kaldığınız yerden burada da devam. Ligde illallah ettik, burada devam ediyorsunuz. İstemiyoruz, gelmeyin maçlarımıza." şeklinde konuştu.