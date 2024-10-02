Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçı hatırlatarak, ''Acun ile hala dostuz. O Fenerbahçe'nin ben Galatasaray'ın başarısı için mücadele ediyoruz. Çok kısa zaman önce ne kadar iyi takım olduğumuzu gösterdik. 'Fenerbahçe stadında çok önemli futbolcular seyrettireceğiz.' demişlerdi. Biz bunu yaptık. Çok önemli futbolcularımızı oraya götürdük, önemli oyuncular izlettirdik.'' dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2’nci haftasında yarın deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ile futbolculardan Gabriel Sara düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Okan Buruk, “Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladık, galibiyetle devam etmek istiyoruz. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Kendi ülkesi için önemli oyunculara sahipler ve çok başarılı bir takım. Taktiksel olarak maç maç değişiklikler yapıyorlar. İyi savunma yapacak bir takım. Son FCSB maçlarında kalabalık savunmayı ve zaman zaman önde baskı yapmayı denediler. Hedefimiz kazanarak yolumuza devam etmek. Yarın en iyisini yapmaya çalışacağız. Her zamanki gibi oyuncularıma çok güveniyorum. İnşallah kazanarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğinin altını çizen Buruk, “Bu maça uygun en iyi oyuncularımızla oynayacağız. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Kendi sahasında etkili bir takım. Burada onları yenmek için elimizdeki en iyi kadro ile sahaya çıkmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

‘BEN TFF'YE GÜVENİYORUM’

Okan Buruk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yine enteresan şeyler olmaya başladı. Michy Batshuayi ile benim PFDK'ye sevki edilmemiz çok enteresan. Saha kenarında hakemle bir diyaloğum olsaydı zaten bana kart gösterirdi. Ya da gözlemci ile dördüncü hakem vardı. Koridorda bir şey yaşanmadı. Benim aldığım bilgi pazar gününden itibaren Beşiktaş ve Fenerbahçeli yöneticilerin ceza aldırmak için çaba sarf ettikleri ve bunun için TFF'de görüşmeler yaptıkları yönündeydi. Buna çok inanmadım. Ancak dün baktığımızda böyle bir sevk açıklandı. O yüzden bana enteresan geliyor. Benim hakemi tehdit etmem için bir diyaloğa girmem lazım. Karşımda olmayan birini tehdit edemem. Basın yoluyla da yaşanmadı. Önü ve arkası olmayan görüntüler üzerinden, hangi pozisyon için konuştuğunu belli değil. Kendi kendinize söylenmeniz bile Türkiye'de bir ceza maddesi olarak önünüze çıkacaktır. Herkesin sahadaki her konuşması potansiyel disiplin sevki olarak önüne çıkacak. Benim tehdit etmem için hakemle iletişimim olması lazım. Hakemin beni duymadığı pozisyonda beni sevk edemezler. Bu, hukuka aykırı. Ben TFF'ye güveniyorum, kurulların işini en doğru şekilde yapacağına inanıyorum. Ne kadar verirlerse versinler saygı duyuyorum. Takımım için en önemli şey benim sahada olmam. Benim sahada olmamamı istemeyenlere, bu kararı aldırmak isteyenlere izin verilecekse benim ekibim, futbolcularım ve taraftarımız var. Bu işin arkasında olacağız. Hem benim hem de Batshuayi'nin sevki yaşanmamış şey. Bundan sonra bunun devamının gelmesi lazım. Bundan önce bu yapılmadı. Kamera görüntülerinde hakem yüz yüze tehdit edildi. Küfürleri, saldırmaları, taraftar dövmeleri gördük. Bunlarda bir şey yapılmadı, kimse ceza almadı. Özellikle sadece bizim özelimizde bu yapılacaksa üzücü olacak."

Okan Buruk, Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili şunları kaydetti:

‘GEÇEN SEZONKİ DOSYALARA DÖNMEMİZ BANA KOMİK GELİYOR’

“Acun ile hala dostuz. O Fenerbahçe'nin ben Galatasaray'ın başarısı için mücadele ediyoruz. Çok kısa zaman önce ne kadar iyi takım olduğumuzu gösterdik. 'Fenerbahçe stadında çok önemli futbolcular seyrettireceğiz.' demişlerdi. Biz bunu yaptık. Çok önemli futbolcularımızı oraya götürdük, önemli oyuncular izlettirdik. Bu kadar kısa süre sonrasında tekrardan geçen sezonki dosyalara dönmemiz bana komik geliyor. Çok yakın zamanda oynadığımız maç var. Eğer 3-0'dan sonra Atilla Karaoğlan'ın verdiği yanlış penaltı olmasa fark çok daha açılabilirdi. Biz orada ne kadar iyi takım olduğumuzu zaten gösterdik. Üç önemli takım şampiyonluk için yarış veriyor. Trabzonspor da arkadan gelebilecek potansiyele sahip. Trabzonspor aleyhine de inanılmaz hakem hataları yapılıyor. Galatasaray aleyhine verilen penaltılar var. Bunları hiçbir zaman söylemeden galibiyetimizi alıyoruz. Herkes her şeyi söyleyebilir ama güzel bir lig yarışı olacağı kesin. Çok iyi bir kadroya ve oyunculara sahibiz. Hedefimiz yolumuza kazanarak devam etmek."

GABRIEL SARA: HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ

Galatasaray’ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, "Avrupa Ligi'ndeki ilk maçımızı kazanmıştık. Bence çok iyi bir başlangıç yaptık. Bunu devam ettirmemiz gerek. Yarın zor bir maç olacağını biliyoruz. Avrupa Ligi'nde kolay maç yoktur. Tüm gücümüzle her maçı kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Şu anda harika hissediyorum. Farklı bir başlangıç oldu. İngiltere'de 2. Lig'den geldim. Avrupa Ligi'nde bu takımla mücadele etmek çok önemli. Umarım bu sezonu da şampiyonlukla bitireceğiz” dedi.

DHA