Okan Buruk'tan maç sonu hakem eleştirisi !

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olan ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Basın toplantısına çok geç girmelerinden dolayı serzenişte bulunan Buruk, “Öncelikle deplasman takımı olarak 40 dakika sonra basın toplantısına girdiğimiz için sevinçliyiz. Sahada ne oluyorsa, dışarıda da aynısı oluyor. Kararlarda da aynısı oluyor. Biz genelde deplasman takımlarına öncelik veririz. Maçın başında istediğimizin dışında bir senaryo gerçekleşti. Golü yedik ve 10 kişi kaldık. 11'e 10 oyun çok fazla fark etmedi. Rakibimizin bir üstünlüğü olmadı. Yine yaptığımız bir hatadan ikinci golü yedik. İkinci yarıda oyuna ortak olduk ve golü bulduk. Daha sonra penaltı pozisyonu ve Saadane'ye gösterilen kolay kartlar vardı. Oyuncunun da hataları var. Ama aynı durumda rakip olsaydı bu kartlar gösterilmezdi. İlk yarıda hücumu keserken Vida'ya gösterilmeyen sarı kart var. Belki rakip de 10 kişi kalacaktı ama çok adil bir düzen beklemiyoruz bu oyunda. 9 kişi kalınca oyun daha farklı oldu. Rakibimiz kazanmak için elinden geleni yaptı, hak ederek kazandı. Biz içinde bulunduğumuz durumu en güzel şekilde atlatmak istiyoruz. Kaybetmemek için gelmiştik ama oyun gitmedi” ifadelerini kullandı.

“Hakem iki takıma da aynı şekilde yaklaşmadı”

Maçın hakemi Bülent Yıldırım'la ilgili soruyu yanıtlayan Okan Buruk, “Türkiye'de tecrübeli hakem olduğunda olay daha farklı oluyor. Özellikle faul ve kartlarda iki takıma da aynı şekilde yaklaşmadı. Bunu da beklemek gerekirdi” dedi.

Maç sonunda Şenol Güneş'le yaptıkları konuşma sorulan Buruk, “Şenol Hoca'yla aramızda olumsuz bir durum olmaz. Maç içindeki durumlardan dolayı üzgündük. Sadece bu vardı maç sonunda” diye konuştu. VAR sistemiyle birlikte artık penaltı pozisyonlarının daha dikkatli şekilde incelenebildiğini söyleyen Okan Buruk, “VAR sistemi devreye girdikten sonra ceza sahası içinde, oyun içinde göremediğimiz pozisyonlarla penaltılar çoğaldı. Bugün gördüğümüz kırmızı kartlar, yapılan yanlışlardan kaynaklı. Bunu oyuncularımla konuştum. Mücadele eden bir grup var, eksik bırakan da bir grup var. Bu durumu yönetimle de konuştuk. İyi niyetliler ama bazen olumsuz da oluyor. Düzeltmemiz gerekiyor” açıklamasını yaptı.

“Takımlar artık birbirine çok yakın”

Takımların oyunlarının birbirine çok yakın olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Okan Buruk, “Takımların aralarında çok fark yok. Bugün Beşiktaş çok eksik bir kadroyla sahadaydı ama Milli takımlarda oynayan önemli oyuncularla sahaya çıktılar. Fenerbahçe ve Galatasaray'da da bunu görüyoruz. Ama takımlar birbirine yakın oynuyor. Bugün 11'e 10 oynadığımızda bile dengeli oynadık. Ligde kimse kimseyi rahat geçemiyor. Anadolu kulüpleri dediğimiz takımlar, yaptıkları transferler ve kadro kaliteleriyle büyük takımlara zorluk çıkarıyorlar. Sezon başında da bunu düşünüyordum ve aynı şekilde devam edecektir. Dün Fenerbahçe maçı vardı ve hakem farklı davranmadı. Belki biz de bunu kendimize göre yorumluyoruz. Ben bunu hep söyledim. Bütün dünyada bu böyledir. Özellikle büyük takımlar denilen ekiplere karşı hakemler daha çok hata yapmamaya çalışır ama VAR sistemiyle bu değişti. VAR sarı karta karışmıyor. Direkt kırmızı kart ve penaltılara adalet geldiğini ve büyük takımların bu durumdan daha çok etkilendiğini düşünüyorum. Oyunların daha denk olması ve maçların çekişmeli geçmesi, VAR sisteminden kaynaklı diyebilirim” diyerek sözlerini tamamladı.