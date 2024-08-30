Olaylı Göztepe maçında fatura iki polis müdürüne kesildi: Görevden alındılar

Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle iki polis müdürü görevden alındı.

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe-Fenerbahçe arasında oynanan maçın devre arasında olaylar çıkmıştı.

Maça alınmayan taraftarlar için deplasman tribününe giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u, boynunda yaka kartı olan Fatih Özkan arkadan iterek yere düşürmüştü.

Olayların ardından Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'a saldıran şahıs başta olmak üzere tüm yetkililer için suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Fatih Özkan'a ev hapsi cezası verildi.

Soruşturma sürerken, müfettiş raporları doğrultusunda yeni bir karar daha çıktı.

İKİ POLİS MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve Spordan Sorumlu İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı, müfettiş raporuyla görevden alındı.

Her iki müdürün de farklı birimlere atandığı öğrenildi.