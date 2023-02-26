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  5. Önce Kadıköy, şimdi de Vodafone! Tribünlerde ''hükümet istifa'' sloganları

Önce Kadıköy, şimdi de Vodafone! Tribünlerde ''hükümet istifa'' sloganları

Önce Kadıköy, şimdi de Vodafone! Tribünlerde ''hükümet istifa'' sloganları
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Dün oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçının ardından bugünkü Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında da tribünlerden 'Hükümet istifa' sesleri yükseldi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle yurttaşların hükümete tepkisi spor karşılaşmalarında da devam ediyor.

Beşiktaş'ın kendi evinde Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesi tribünler hükümete tepki gösterdi.

TRİBÜNLERDE "HÜKÜMET İSTİFA" SESLERİ

Fenerbahçe - Konyaspor maçının ardından Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesinde de tribünlerden 'Hükümet istifa' sesleri yükseldi.

Siyah-beyazlı taraftarların tepkisi maç esnasında da devam etti.

KADIKÖY'DE DE TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Dün oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar “Yalan yalan yalan. Dolan dolan dolan. 20 sene oldu. İstifa ulan” tezahüratında bulunmuştu.

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe beşiktaş fenerbahçe taraftar hükümet istifa slogan tezahürat
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