Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Göztepe maçı sonrasında Vodafone Park'ın çimlerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Son dakika: Siyah-beyazlı ekipte 3 maçta 7 puan toplayan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Göztepe maçında alınan 3 puandan sonra gözyaşlarını tutamadı. Beşiktaşlı taraftarların yoğun ilgisiyle duygulanan Karaveli, saha ortasında duygusal anlar yaşadı...

"GÜZEL AMA ZOR ANLAR YAŞADIM"

Taraftar sevgisi sayesinde ağladığını söyleyen Karaveli, "Çok iyi hissediyorum, çok mutlu hissediyorum. Taraftarımızın sevgisi beni ağlatacaktı. Birkaç damla da geldi ama onları sildim. Güzel ama zor anlar yaşadım." dedi.

"ERSİN HEP BU KADAR İYİ OLMAYABİLİR"

Beşiktaş'ın vazgeçmeyeceğinin altını çizen siyah - beyazlı hoca, "Göztepe'nin sıralamadaki yeriyle oynadığı oyunun aynı olmadığını düşünüyordum öyle de oldu. 3 maçtır takımlayım ve 3 maçta da ilk golü yedik. Çalışmamıza rağmen yine geriye düştük. Ama bir karakter oluşmaya başladı ya da bu karakteri yeniden yakaladık ve vazgeçmeyen bir Beşiktaş var. Beşiktaş hiç vazgeçmeyecektir. Ersin de bizi oyunda tuttu. İkinci gol de zamanla açısından iyi oldu. Çok pozisyon verdik, çok çalışmamız gerekiyor. Ersin hep bu kadar iyi olmayabilir. Çalışacağız." ifadelerini kullandı.