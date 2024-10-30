Osayi-Samuel'den ayrılık iddialarına yanıt

Fenerbahçe'den ayrılacağını iddia edilen Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro talep ettiği iddialarını reddetti. Türkiye'de başka bir takımda oynamayacağını belirten Osayi-Samuel, ''Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem'' dedi.

Haftaşardır Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülen Bright Osayi-Samuel, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. "FENERBAHÇE'YE ASLA İHANET ETMEM" Twitch yayınında konuşan Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro istediği iddialarını yalanlayarak, "Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim" dedi. Öte yandan Türkiye'de başka bir takımda oynamayacağını söyleyen Osayi, "Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam" ifadelerini kullandı.