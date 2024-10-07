Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu
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Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu.
Süper Lig devi Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, sahalara geri dönüş tarihiyle ilgili konuştu.
Nijeryalı yıldız, Alanyaspor maçının ardından stadyumdan ayrılırken, Beyaz TV'den gelen, "Ne zaman oynayacaksın?" sorusuna, "Milli aradan sonra" cevabını verdi.
Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
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